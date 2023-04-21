Binance kriptonun, sanılanın aksine geleneksel finans sistemlerine göre hem daha çabuk olgunlaştığını hem de geçmişi henüz 10 yıl olmasına rağmen çok daha fazla güvenlik özellikleri sunduğunu belirtti.

Her fırsatta finansal okur-yazarlığın önemine dikkat çeken ve bu konuda var olduğu her ülkede çalışmalar gerçekleştiren Binance, kripto hakkında yapılan olumsuz yorumların veriye dayalı olmayan, temelsiz içerikler olduğuna dikkat çekmeye devam ediyor.

Geleneksel finansal sisteminde her yıl 2 trilyon USD aklanıyor!

Blokzincir analiz firması Chainalysis tarafından hazırlanan 2022 Kripto Suç Raporu’nda; 2021 yılındaki suç faaliyetlerinin tüm kripto işlemlerinin yalnızca yüzde 0,15'ini oluşturduğunu ve bunun 2020'de bildirilen yüzde 0,62'lik orana göre çok büyük bir düşüş olduğu belirtildi. Geleneksel finansal sistem aracılığıyla ise her yıl yaklaşık 2 trilyon USD aklandığı aktarılırken bunun dünyadaki GSYH'nin yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ettiğine vurgu yapıldı.

Kriptonun temel prensibi: Şeffaflık

Blokzincir teknolojisi ile kara para aklama risk analizi ve ihbar mekanizmalarına geniş bir imkan tanınıyor. Blokzincir, bir blok tarayıcısı kullanan herhangi biri tarafından her an incelenebiliyor. İtibari para birimlerindeki hileli kazançlar ise fonların karıştırılması, fatura sahtekarlığı veya sınır ötesi banka hesapları yoluyla gizlenebiliyor.

Kriptonun sağlıklı gelişim hızı katlanarak artıyor

Geleneksel finans kurumlarının düzenlemelerle uyumu, uygun prosedürlerin kabul görmesi, bir yüzyılı aşkın zaman diliminde olgunlaştı. Kripto para dünyası ise henüz 10 yıldır var olmasına karşın hızla olgunlaşıyor. Kripto paranın ortaya çıktığı ilk yıllarda, geleneksel finans dünyasının kara para aklama ve kimlik doğrulama sistemleri konusunda yeni yeni somut adımlar attığı düşünülürse, yaşanan hız daha da belirgin şekilde görülebiliyor. Günümüzde ise Binance gibi önde gelen kripto şirketleri, şüpheli kişi ve işlemleri yakından takip etmek ve gerektiğinde bunları ilgili makamlara bildirmek için güçlü kimlik doğrulaması (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) sistemlerini ve protokollerini uyguluyor. Bu tür önlemler, ciddi dijital varlık platformları için asgari standart haline geldi ve önemi giderek daha da artıyor.

Binance’in önceliği “Kullanıcı Güvenliği”

Uygun bir kimlik doğrulama sistemine sahip olmak, kötü niyetli kişilerin platformu kötü amaçlarla kullanması olasılığını en aza indiriyor. Kriptonun geniş çaplı benimsenmesi arttıkça da, kimlik doğrulama protokolleri çoğu kripto borsası için bir asgari gereklilik haline geliyor. Kullanıcı güvenliğinin sağlanması ise bir finans ekosisteminin temelini oluşturuyor. Binance çifte kayıt, gizli kimlik ve belirsiz para kaynaklarına sıfır tolerans yaklaşımını benimseyerek katı bir kimlik doğrulama politikası uyguluyor.

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