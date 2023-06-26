Merkez Bankası’nın 27 ay aradan sonra faizleri tarihi bir seviye olan 650 baz puan düzeyinde artırması sonrası gözler bu kararın günlük yaşantımıza etkilerinin ne olacağına çevrildi. TCMB'nin politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından bankadan kredi çekme düşüncesinde olanlar yeni faiz oranlarını gündemde tutuyor. Peki Merkez Bankası faiz artırımının ardından ihtiyaç kredi faizleri düşecek mi, konut kredisi faiz oranları artacak mı?

“KONUT FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM”

Döviz kurunda yaşanan yükselişin konut fiyatlarına etkisini değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, “Özellikle artan döviz kuru sonrası fiyatları TL de kalan ve fırsat beklenen bazı gayrimenkuller için alım imkanı doğdu” diye konuştu. 650 baz puanlık faiz artışının kredi oranlarına önemli bir yansıması olmayacağını söyleyen Akdoğan, “Faizin merkez bankası öncesinde zaten piyasalarda daha yüksek sevilerde uygulanması nedeniyle bu dönem önemli bir değişiklik beklemiyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE KONUT FİYATLARI NEDEN YÜSKELİYOR?

Türkiye'de konut fiyatlarının artışını etkileyen pek çok faktör var. Bunlardan bazıları şunlar:

Küresel konut piyasasındaki durum:

Dünyada konut fiyatları pandemi döneminde düşük faizli krediler ve parasal genişleme nedeniyle hızla yükseldi. Ancak son zamanlarda merkez bankalarının faiz artırımları ve enflasyon baskısı nedeniyle küresel konut piyasası soğumaya başladı. Bu durum Türkiye'yi de etkileyebilir.

Kredi faiz oranları:

Türkiye'de konut kredisi faiz oranları son bir yılda yüzde 0,94'ten yüzde 5,78'e kadar yükseldi. Bu da konut almak isteyenlerin kredi maliyetlerini artırdı ve talebi azalttı.

Konut alım gücü:

Türkiye'de konut fiyatları son bir yılda yüzde 110 arttı. Bu da konut alım gücünü düşürdü. Özellikle gelir seviyesi düşük ve orta olan vatandaşlar için konut edinmek çok zorlaştı.

Konut arz ve talep dengesi:

Türkiye'de konut arzı talebi karşılamakta zorlanıyor. Özellikle büyük şehirlerde ve kaliteli konutlarda arz kısıtlılığı yaşanıyor. Bu da fiyatları yukarı çekiyor. Diğer taraftan, talep değişkenlik gösteriyor. Pandemi döneminde evden çalışma ve sosyal mesafe nedeniyle daha büyük ve bahçeli evlere talep arttı. Ancak kredi faizlerinin yükselmesi ve ekonomik belirsizlik nedeniyle talep de azalabilir.