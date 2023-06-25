Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan sadeleştirme adımı geldi. Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirildi.

Merkez Bankası, mikro ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi sürecine ilişkin bir basın duyurusu yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir."