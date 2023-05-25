TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyurunun devamında "Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir." açıklamalarında bulunuldu. (AA)