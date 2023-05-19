Bankalar nakit avansı neden kapattı? sorusunun cevabı araştırılırken son dakika gelişmesi olarak Merkez Bankası, bankalara nakit avans ve kredili mevduat hesaplarına ilişkin düzenlemelere açıklık getiren bir talimat gönderdi.

Talimatta, kredi kartlarından nakit avans ve kredili mevduat hesabı kredisi kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği belirtildi.

Menkul Kıymet Kaydına İlişkin Uygulama Talimatı'nda ise nakit avanslar, kredili mevduat hesabı kredileri ve kuyum harcamalarının makro ihtiyati tedbirlerden muaf tutulacağı ifade edildi.

Bankalara gönderilen yazıda şöyle denildi: "Başkanlık talimatı kapsamında bireysel kredi kartları aracılığıyla yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimlerin kredi türüne göre menkul kıymet tesisi dışında tutulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir."

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisinden muafiyet

Ayrıca konut, tarım, esnaf ve sanatkârlar, KOBİ'ler, ihracat ve yatırım kredileri ile finansal kuruluşlara kullandırılan krediler, kurumsal kredi kartları ve tüketicilere kullandırılan kredili mevduat hesabı kredileri kredi büyümesine göre menkul kıymetleştirmeden muaf tutulmuştu.

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı ve kredili mevduat hesabı kullanımında belirli bir oranda menkul kıymet uygulamasını düzenlemiş, ancak bazı bankalar bunun yerine kredi kartı kullanımında sert uygulamalara yönelmişti.