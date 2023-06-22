Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın,euro,dolar son durum? ne kadar oldu günün en çok aratılan konuların başında geliyor. erkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faizleri artırarak yüzde 15 seviyesine yükseltti. Peki bu artış, dolar,euro, altın piyasının ne seviyede etkiledi? Perşembe Kapalıçarşı’da güncel döviz kurları ile gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altın,dolar,euro kaç TL? İşte tüm detaylar...

MERKEZ BANKASI SONRASI SON DURUM?

Son dönemde gerçekleşen seçimler öncesinde artan belirsizlik ve kur baskısı, ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve piyasalardaki baskının azalmasıyla sona erdi. Ancak dolar ve euro kurlarında yaşanan dalgalanmalar, piyasalarda hızlı hareketliliğe neden oldu.

Seçimlerin ardından dolar/TL kuru hızla yükselişe geçti ve sadece geçtiğimiz hafta yüzde 11 değer kazandı. Hafta başından bu yana 23,5 TL seviyelerinde dengelenen dolar/TL kuru, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında Kapalıçarşı'da 24,20 seviyesine ulaştı. Bu durum, doların Türk lirası karşısında değer kazandığını ve ekonomik belirsizliklerin piyasalardaki etkisini gösterdi.

Aynı zamanda euro/TL kuru da dolarla paralel bir hareket sergiledi ve tarihi zirvesini güncelledi. 26 lirayı aşan euro/TL kuru, şu anda 26,53 TL seviyelerinde değerlenmeye devam ediyor.

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmaların temel nedeni, seçim sürecindeki belirsizlikler ve ekonomi yönetimiyle ilgili yapılan açıklamaların piyasalarda etkili olmasıdır. Ancak, döviz kurlarının gelecekteki seyri hala belirsizliğini koruyor ve piyasalar üzerinde dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

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