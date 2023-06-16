Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Haziran 2023 Merkez Bankası faiz beklentisi ne kadar? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Acaba 2023 için Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini ne kadar? AA Finans ve Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketlerine göz atacağız.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 2023 Merkez Bankası faiz beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde AA Finans'ın beklenti anketi açıklandı. Ankete katılan ekonomistler politika faizi için 1.075 baz puan artış tahmin ediyorlar. Buna göre politika faizinin yüzde 19,25'e çekilmesi beklenti dahilinde.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketi ise 15 kurumun katılımı ile gerçekleşti. Bloomberg HT'nin anketinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik beklenti anketine 18 ekonomist katıldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faiz için beklentilerinin medyanı 1075 baz puan artırım olarak karşımıza çıkıyor. Peki Merkez Bankası 1075 puan faiz arttırırsa ne olur? Politika faizi yüzde 19,25'e çıkmış olacak.

Bloomberg HT'nin anketinde ise Merkez Bankası 1650 puan civarında faiz artırımı öngörülüyor. Ankete göre Politika faizinin yüzde 25'e çıkması beklentisi var.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin uç noktalarına da göz atalım. Ekonomistler 350 ila 2.150 baz puanlık bir artırım beklentisi içindeler. Buna göre politika faizi beklentileri yüzde 12 ile yüzde 30 arasında karşımıza çıktı. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 18 ile 35 arasında...

Kaynak: HABER MERKEZİ