ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişeler, küresel piyasalarda olumsuz bir seyir izlemesine neden oluyor. Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma olasılığı yüzde 75 olarak fiyatlanırken, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların bu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Son toplantısında Fed, faiz oranını yüzde 5,25 seviyesinde sabit tutarak piyasa beklentilerine uyum sağlamıştı.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası faiz artacak mı?

Uzun bir bekleyişin ardından, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 15'e yükseltti. Bu adım, 27 ay sonra gerçekleşen ilk faiz artışı olarak kaydedildi. Merkez Bankası, indirim dönemini sona erdirerek faiz konusunda yukarı yönlü bir adım attı. Piyasalar, bu kararın etkilerini yakından takip etmeye devam edecek.

Merkez Bankası faiz artırırsa borsa ne olur?

Faiz artışının gerçekleşmesiyle birlikte, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü sabit getirili menkul kıymetlere yönelimlerinin artması bekleniyor. Bu durumda, borsa genellikle düşüş eğilimi gösterebilir. Ancak, her piyasa koşulu farklılık gösterebilir ve yatırımcı tepkileri öngörülemeyen faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Merkez Bankası faiz artırırsa altın çıkar mı düşer mi?

Merkez Bankası, ekonomik işlemleri düzenlemek ve para politikasını oluşturmak için belirli bir faiz oranı kullanır. Bu oran, politika faizi olarak adlandırılır ve Merkez Bankası tarafından değiştirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde, vatandaşlar faiz artışının dolar üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini merak ederken, altın yatırımcıları da faiz artışının altın fiyatlarında artışa neden olacağını öngörüyolar.