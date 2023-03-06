Merih Öztürk, 28 Aralık 1999 tarihinde Düzce'de doğdu. Türk model, oyuncu ve Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsüdür.

Merih Öztürk, Düzceli bir baba ile Artvinli bir annenin kızı olarak doğdu. 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, TRT Çocuk Reklamı, Transist Reklamı, Nerde O Yeminler, Danette Reklamı ve Veet Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve TV programlarına katılarak çocuk oyunculuk yaptı.

2016 yılında 16 yaşında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model’e yeniden katılmaya karar verdi ve yine finalist olarak 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü seçildi.

Merih Öztürk oyunculuk eğitimine devam etti. İngiltere’de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. BluTV'de yayınlanan Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2022-2023 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Balkan Ninnisi adlı dizide başrol olarak Jovanka karakterini canlandırdı. Merih Öztürk şimdilerde atv ekranlarında yayınlanan Başım Belada dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor.

MERİH ÖZTÜRK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - İki Aile

2013 - Nerde O Yeminler

2022 - Balkan Ninnisi

2023 - Başım Belada

MERİH ÖZTÜRK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2007 - Son Osmanlı Yandım Ali

2021 - 2022 Börü 2039

MERİH ÖZTÜRK ÖDÜLLERİ

2017 - Best Model of Turkey (Best Promising / Gelecek Vaat Eden)

2018 - Best Model of Turkey Üçüncülük