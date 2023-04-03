Acun Ilıcalı'nın eski eşi sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı , ınstagram 'da ücretli aboneleri için paylaştığı içeriklerini ifşa eden sosyal medya fenomeni Meriç Keskin 'i engelledi. Bu durumu fark eden Meriç Keskin, Subaşı'na isyan eden Keskin, "Paramı geri ver, resmen dolandırıldım" dedi.





Mısırlı sevgilisiyle evlenmek için gün sayan Şeyma Subaşı, Meriç Keskin'i engellemesiyle ilgili, "Kendini sevmek ve sevildiğini bilek çok güzel bir şey. Hele de değer gördüğünü bildiğin insanlar tarafından. Daha özel paylaşımları zaten özel hesabımda yapıyorum. Takip etmek isterseniz edersiniz. Diğer türlü şeyler gördüğümde de engellerim. Aynı hayatımdan engellediğim gibi" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi