Barış Akarsu'nun hayatının konu alan "Merhaba" filminde, baş karakter Barış'ı İsmail Ege Şaşmaz canlandırmaktadır. İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğmuş olup şu anda 28 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakteriyle adım atmıştır. Daha sonra Serçe Sarayı, Günebakan, Aşk Yalanı Sever gibi dizilerde de rol almıştır.

İsmail Ege Şaşmaz, 2018 yılında Mehmet karakteriyle Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde yer almıştır. Ayrıca 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterini oynamıştır. Ayrıca 2020'den 2021'e kadar Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterine hayat vermiştir.

Barış Akarsu Merhaba filmi konusu