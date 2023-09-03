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Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en yüksek dağı olan 2973 rakımlı Mereto Dağı'nın zirvesine yol açmak için çalışmalara başlandı.BATMAN (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Mereto zirvesine tırmanan Batman Valisi Ekrem Canalp’ın talimatları doğrultusunda başlayan çalışmalar kapsamında daha önce Purşeng yaylasına kadar açılan yol, Mereto Dağın'ın zirvesine kadar açılacak.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Sason Kaymakamı Murat Mete, “Dağcılık ve doğa turizmine uygun koşulları barındıran ve dolayısıyla Sason ilçemizin kültürel zenginliklerinin tanıtılmasında, ilçenin turizm geliri sağlamasında büyük rol oynayacak olan Sason Mereto Dağı yol yapım çalışması ile Mereto dağının kapılarını tüm doğa severler için aralamış olacağız. Projemiz bittiğinde çevre iller ve ilimizdeki doğaya gönül vermiş vatandaşlarımızın ve Sason’lu hemşerilerimizin rahat ve konforlu şekilde Mereto dağına ulaşımını sağlayacağız. Her konuda olduğu gibi bu projenin de en büyük destekçisi olan Valimiz sayın Ekrem Canalp’a şükranlarımızı arz ederiz” diye konuştu.

Yeni yol açma çalışmalarının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.