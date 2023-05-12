Provokatör Merdan Yanardağ'ın Kılıçdaroğlu iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

MERDAN YANARDAĞ NE DEDİ?

Merdan Yanardağ, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Yanardağ, ''Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.'' dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ