Son dakika Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Merdan Yanardağ neden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK lideri Abdullah Öcalan hakkındaki sözleri nedeniyle TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı; Yanardağ "suçu ve suçluyu övmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Avukatı Bilgütay Durna TELE1'e yaptığı açıklamada Yanardağ'ın geceyi gözaltında geçireceğini ve yarın sabah (27 Haziran) saat 9 sularında savcılığa çıkarılacağını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Merdan Yanardağ, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI

Merdan Yanardağ 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Ne oldu?

TELE1'e konuşan Yanardağ, "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin hukukta yeri yoktur. Ailesiyle ve avukatıyla bile görüşemiyor. Böyle bir infaz kararı olabilir mi? Abdullah Öcalan çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören ve doğru analiz eden son derece zeki bir insandır" dedi.