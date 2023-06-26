Televizyon programında yaptığı çarpıcı açıklamalar nedeniyle soruşturma süreci başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ, "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Yanardağ'ın, 25 Haziran'da Tele 1 kanalında, terör örgütü PKK/KCK'nın lideri hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yanardağ, katıldığı televizyon programında PKK/KCK lideri hakkında, "Tecrit edilmesi hukuka aykırı. Kendisinin serbest bırakılması gerekiyor. Kendisi çok zeki birisidir" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamalarının ardından gözaltına alınan Yanardağ, emniyet birimlerine teslim oldu.

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, televizyon programında yaptığı konuşma ile gündem olmuştu. Yanardağ, konuşmasında PKK/KCK lideri Abdullah Öcalan hakkında, "Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yanardağ hakkında soruşturma başlatmıştı.