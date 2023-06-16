Mercedes-Benz'den Futuristik Konsept Otomobil: Vision One-Eleven Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, geçmişe dayanan köklü bir geçmişe ve üstün mühendislik yeteneklerine sahip. Şirket, elektrikli otomobil teknolojilerindeki liderliğini pekiştirmek için sürekli yeni konsept otomobiller sunuyor. Şimdi de, deneysel otomobil C111'den ilham alan, futuristik bir tasarıma sahip yeni konsept araç Vision One-Eleven'ı tanıttı.

C111'den İlham Alan Fütüristik Tasarım

Mercedes-Benz Vision One-Eleven, şirketin 60'lı ve 70'li yıllardaki deneysel otomobili C111'i çağrıştıran bir isme sahip. Aracın tasarımı, orijinal C111 prototipinden esinlenmiş ve bu eski tasarımı modern bir versiyonla yeniden yorumlamış. Ayrıca aracın düşük gövdesi, Mercedes'in mevcut elektrikli modelleri EQS ve EQE'yi andırıyor.

Öne Çıkan Özellikler

Bu konsept otomobil, ikonik 300 SL aracından tanınan martı kanat kapılara sahip. Ön tarafta, geleneksel ızgaralar yerine C111'in sis farlarından esinlenmiş bir tasarım ve yayalara ve diğer sürücülere mesajlar gösterebilen LED'lerle donatılmış bir panel bulunuyor.

Modern İç Mekan

Aracın iç mekanı, düşük gövdesi dikkate alındığında oldukça geniş. İç mekanda, tüm ön kısmı kaplayan bir LED piksel ekran ve motor sporlarından esinlenmiş bir dikdörtgen direksiyon bulunuyor. İç mekanda ayrıca eski astronot kıyafetlerinden esinlenmiş şık gümüş koltuklar ve bir artırılmış gerçeklik başlığı bulunuyor.

Gelişmiş Teknoloji

Vision One-Eleven, Mercedes-Benz'in gelişmiş teknolojileri ile donatılmış. Araç, günümüz elektrikli araçlarından daha hafif, kompakt ve güçlü bir eksenel elektrikli motorla geliyor. Bu motor, Mercedes-Benz'in sahip olduğu Birleşik Krallık merkezli YASA tarafından üretilmiş. Bataryalar ise Mercedes'in Formula 1 takımının desteğiyle geliştirilmiş.

Geleceğin İpucu

Mercedes-Benz Vision One-Eleven'ın sadece bir konsept olduğunu ve seri üretime girmeyeceğini belirtmek önemli. Ancak, bu konsept otomobil Mercedes'in gelecekteki elektrikli süper otomobillerine dair önemli ipuçları veriyor ve benzer teknolojilerin ve tasarımların gelecekteki modellerde yer alabileceğini gösteriyor