Faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi siber güvenlik konusunda da başarılı çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler Buses tarafından düzenlenen ‘Cyber Security for OT 2023’ zirvesinden ödülle döndü. Etkinlik kapsamında verilen ‘2023 Cyber Security’ (2023 Siber Güvenlik) ödülü, EvoBus EU BISO (İşletme Bilgi Güvenliği Sorumlusu-İBGS) Melanie Bystrek tarafından Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ekibini temsilen İBGS Vekili Aydın Çil’e verildi. Mercedes-Benz ve Setra marka otobüsleri ile alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden olan Daimler Buses, bireysel kullanıcıların yanı sıra şirketler için de gün geçtikçe önemini artıran siber güvenlik konusunu, düzenlediği zirvede masaya yatırdı. 28-29 Mart 2023 tarihleri arasında ‘Cyber Security for OT 2023’ adıyla Stuttgart’ta gerçekleştirilen etkinliğe, Neu-Ulm, Mannheim, Ligny, Samano ve Holysov’ta bulunan otobüs üretim lokasyonlarından OT (Operasyonel Teknolojiler) güvenliği uzmanları katıldı. Siber güvenlik konusundaki başarılı çalışmaları ile zirvede ödüle layık görülen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ise etkinlikte, Üretim Mühendisliği Bölümü’nden Aydın Çil ve Mahmut Güleryüz ile ITB ve ITI ekiplerinden Özgür Karakış ve Alp Can Akar tarafından temsil edildi.

Siber güvenliğin önemine dikkat çekildi

Adli ve İstihbari Analist Mark T. Hoffmann zirvenin açılış konuşmasında, siber güvenliğin önemini ve bilgisayar korsanlarının psikolojisini açıkladı. Ardından Daimler Buses OT Güvenliği Ekibi’nden Mehmet Uslu, Jonathan Marin-Franco ve Özlem Gül, siber güvenliğin tesisler için önemini anlatan sunumlarını gerçekleştirdi. Daha sonra gruplara ayrılan katılımcılar; BISO (İşletme Bilgi Güvenliği Sorumlusu-İBSG), ISA/A (Information Security Architect/Automation-Bilgi Güvenliği Mimarı/Otomasyon) ve İBGS kadrosunun görevlerini tartışarak sonuç sunumlarını gerçekleştirdi. Zirvenin ilk günü, İBGS Daimler Truck Ofisi’nden Raymond Chow, EvoBus EU ISO (Bilgi Güvenliği Sorumlusu) Tim Gütthof, OT güvenliği kapsamında çalışılan Acurity ve Ginkgo firmalarının gerçekleştirdikleri sunumlarla tamamlandı.

Mercedes-Benz Türk ekibi ‘Hack Attack’ yarışmasını da zirvede tamamladı

Bir bilgisayar korsanının izinin sürüldüğü ve katılımcıların 7 gruba ayrılarak yarıştığı 1.5 saatlik ‘Hack Attack' yarışmasıyla başlayan etkinliğin ikinci gününde ise, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ekibi şifreleri en erken çözen ekip oldu. Zirvenin son bölümünde, Daimler Buses Dijital Dönüşüm Ofisi otobüs lokasyonlarındaki OT Güvenliği süreçleri sorumlusu Jonathan Marin-Franco, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası ekibinin OT Güvenliği alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan övgüyle bahseden bir konuşma gerçekleştirdi. Daimler Buses tarafından düzenlenen ‘Cyber Security for OT 2023’ zirvesinin sonuç değerlendirmesinde; OT güvenliğinin üretim devamlılığı için öneminin yanı sıra bir proje olarak yürütülmekten çıkartılıp, tüm lokasyonlar için kalıcı bir iş süreci haline getirilmesinin gerekliliği vurgulandı.