Mercedes-Benz Elektrikli Kamyon eActros300'ün Yol Testlerine Başlıyor Mercedes-Benz elektrikli kamyonların yol testlerini gerçekleştirmek ve karbon-nötr bir geleceği desteklemek amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki Ar-Ge Merkezi, sıfır emisyonlu projelerin test merkezi haline gelmiş durumda. Bu projeler arasında ilk ağır sınıf elektrikli kamyon olan eActros300'ün yol testleri de bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk, Karbon Nötr Taşımacılığa Aktif Katkıda Bulunuyor

Daimler Truck'ın 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika'da karbon nötr araçlar sunma hedefine ulaşma çalışmaları sürüyor. Mercedes-Benz bu hedefe aktif olarak katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor ve küresel sorumluluklarını yerine getiriyor.

eActros300, Türkiye Yollarında Gerçek Kullanım Koşullarında Test Edilecek

Menzili 400 km'ye kadar çıkabilen eActros, Türkiye'deki yollarda gerçek kullanım koşullarında test edilecek. Aksaray Ar-Ge Merkezi, elektrikli kamyonlar için bileşenlerin ve yazılımın performansını değerlendirecek. Testlerden elde edilen bulgular, araçların kalitesini artırmak için küresel geliştirme ekibiyle paylaşılacak.

Mercedes-Benz Elektrikli Araç Altyapısına Yatırım Yapıyor

Mercedes-Benz 2022 yılında iki adet 350 kW elektrikli şarj istasyonu kurarak elektrikli araçlar için altyapıya da yatırım yapmış durumda. Bu adım, elektrikli araçların daha yaygın kullanılabilmesi ve şarj sürelerinin kısaltılması amacını taşıyor.

Aksaray Test Merkezi, Mercedes-Benz Kamyonlarının Kalitesini Artırmak İçin Önemli Bir Rol Oynuyor

Aksaray Test Merkezi, dünyanın çeşitli pazarlarına gönderilen Mercedes-Benz kamyonlarında kullanılan araç parçalarının ömür ve dayanıklılık testlerini gerçekleştiriyor. Bu testler, araçların kalitesini artırmak ve daha güvenilir bir performans sunmak için büyük önem taşıyor