İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunurken yayın sırasında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna da dikkat çeken bir cevap verdi.

'KOCAMA SORMAM GEREK...'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. Kocama bir sorayım bakalım onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız. Bizim şu anda kişisel olarak arabamız yok. Ama TOGG alabiliriz, bakayım adamın parası var mı… Gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.