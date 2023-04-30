İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın Büyük İzmir Mitingi’ne eşi Tuncer Akşener ile birlikte çıktı. “Herkes eşiyle birlikte çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk kez milli oluyor ya utanıp kaçtı” şeklinde espri yaptı.

Akşener İzmir Mitingi'nde, “İzmir'e ‘gavur’ diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına ‘ayyaş’ dediler. Sonra ne oldu? O iki ayyaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.

Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ