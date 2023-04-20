İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadı ve demokrasiye yönelik tehditlere dikkat çekti.

Akşener, saldırıyı "şiddetle kınadığını" belirterek, "Zaten son günlerde yeterince yara alan demokrasimize karşı gerçekleştirilen bu saldırıların bir daha yaşanmamasını diliyorum." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı, yaşanan olay nedeniyle tüm Ak Parti teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu olay, siyasi partilere yönelik saldırıların ve şiddet eylemlerinin demokrasi ve toplumsal barış üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, tüm siyasi aktörlerin bu tür eylemlere karşı ortak tavır sergilemesinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Öte yandan, yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlatarak, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yenigün Haber Merkezi