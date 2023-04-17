Meral Akşener katıldığı canlı yayında, “Eşiniz, sokaktaki gözünüz. Sokaktaki gözünüz ne diyor?” sorusuna, “Haziran seçiminde bana ‘500 bin fark atacağız’ dedi. ‘Tuncer sen bunu nereden gördün?’ dedim. ‘Belediye otobüslerinde gördüm’ dedi. İstanbul içindeki konuşmalar çok organik. Geliyorsunuz ve kazanıyorsunuz.” şeklinde cevap verdi.

“Anket sonuçları nasıl?” sorusuna ise,”Bütün verileri biz değerlendiriyoruz. Çünkü anketler çok farklı. Anketlerin ortalamasına baktığınızda kimisine göre 1. Turda Kılıçdaroğlu geçemiyor, kimisinde 2.tura kalıyor. Ortak noktası ikisinde de Kılıçdaroğlu kazanıyor” dedi.

Seçimlerin 1995 seçimleri gibi olacağını söyleyen Akşener, 3 parti yani AKP,CHP,İYİ Parti şeklinde cizilebilecek bir sistem. Ondan sonra da diğer siyasi partiler gelecek, dolayısıyla AK Parti’nin dünle bugün arasında ciddi fark olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Sadullah Ergin konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna CHP ile DEVA Partisi’nin ortak bir liste üzerinde çalıştıklarını herkes biliyor. ‘Niye böyle değerlendirdiniz?’ deme gibi bir hakkım yok ama seçmeni anlama mecburiyetimiz var şeklinde cevap verdi.

Meral Akşener, İdris Naim Şahin için yaptığı yorumunda, “İdris Naim Şahin, Sayın Erdoğan’a yakın bir şahıs, bakanlığı döneminde PKK ile mücadele etmiş , çözüm sürecine karşı çıkmış birisi. O zaman görevden alınmayı Sayın Bahçeli eleştirmiş, arkasında durmuştu.” ifadelerini kaydetti.

"Erdoğan hiç aradı mı? Gel dedi mi size?" diye sorulan Akşener," Yok. Bakın çok enteresan birşey söyleyeyim. Bizim Erdoğan ile çok dürüst bir iletişimimiz var. Erdoğan ben hastalandığım zaman ve harekata gidileceği zaman beni aradı, bende kendisini daima Türkiye ile ilgili önemli bir konu üzerinden aradım." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ