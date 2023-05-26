İYİ Parti Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Meral Akşener, Fox TV’de katıldığı canlı yayında AK Partililere seslendi. "Özellikle AK Partililere seslenmek isterim, Sayın Erdoğan'ı çok sevenlere.” diyen Akşener, “Sayın Erdoğan’ın son dönemi. Buradan seçilecek bir cumhurbaşkanı da, parti de bu yetkileri böyle keyfini çıkara çıkara bu sefer de buradakilere karşı kullanacak. Benim demem o ki özellikle AK Partili seçmenler Sayın Erdoğan'ı çok sevenler, bu seçimde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na oy versinler ki biz parlamenter demokrasiye geçiş yapalım ve artık şu rövanş işinden birbirimize karşı şu hareketleri yapmaktan vazgeçelim, Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına dönsün, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı sağlansın." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ