İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 Mart Pazartesi günü yapılacak altı masa toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Meral Akşener, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kararını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

6 masa toplantısının ardından dün akşam Ankara'da parti genel merkezi ve milletvekillerini bir araya getiren Akşener, bugün Genel İdare Kurulu'nun (GİK) başkanlığını yaptı. "Kıskaca alındık, dayatma var" diyerek altılı masadan ayrılan Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmese de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi