Meral Akşener Adana mitingi için, "Bugünkü miting çok coşkuluydu. Önce Zeydan Bey daha sonra Mansur Bey daha sonra Ekrem Bey sonra ben ve Kemal Bey konuştuk. Millet İttifakı'nın verdiği görüntü gerçekten millete güven veriyor. Ben tam ortada duran kişiyim, partim de aynı. Bir taraf CHP'nin temsil ettiği seçmen kitlesi var bir tarafta da sağın çeşitli renklerinde insanlar var. Muhafazakârlık da çeşitli renklerde. Bizim bulunduğumuz yer tam ortada. Bizim seçmenimiz böyle bir kitle. 'Bir Kemal'e bir Meral'e oy' dediğim zaman, parti olarak yaptığımız toplantılarda alkış oranının yüksekliğinden anlıyorum. Kalabalığımız çok iyi.Milletin patron olduğunu, seçmenin velinimet olduğunu söyleye söyleye geziyorum" ifadelerini kullandı.

"Sayın Mansur Yavaş seçilirken denildi ki, 'Ankara'da su sayaçlarını PKK'lılar, DHKP/C'liler okunacak' dendi. Böyle bir şey yapılmadı." diyen Akşener, "Sosyal devlet bir haktır. Öğrencisinden et almaya, doğalgaz parasından çiftçiye tohum vermeye kadar. 4 yılda 4,5 milyar TL Ankara çiftçisine para kazandırdı. Sayın Ekrem İmamoğlu da benzerlerini İstanbul'da yaptı. Devamlı tekme atılan, bütçesi problemli hale gelen duruma rağmen israj yapmayınca, ihalelerde şeffaflık olunca, liyakata da değer verince yapılıyormuş. Mesela herkese yapılan iftira herkesi işten atacaklar olmuştu. Bunlar da doğru çıkmadı." dedi.

Akşener, "Kemal Bey'in 1. turda seçileceğine inanıyorum. Ben aktif politika içinde tek kadın politikacı kaldım. Kadın olmak Türkiye'de dezavantaj. İster siyasette, ister medyada, ister iş insanlığında. Bize 'bu' diye hitap ediliyor. Bir erkeğe yapılabiliyor mu? Biz 6 parti bir araya geldik. Orada biz genel başkanlar olarak eşitiz. Zannedildi ki, ben bu eşitlikten rahatsız oldum. Böyle bir durum yok." açıklamasında bulundu.

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