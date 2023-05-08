İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da düzenlenen mitingte, Erzurum'da İmamoğlu'na yapılan provokasyona ilişkin iktidarı eleştirerek "Bu ülkenin cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı şahıs CHP'yi suçluyorsa bu iş bitmiştir. Seçimi kaybettiklerini gördüler." dedi.

Akşener, iktidarın söylemlerine yönelik eleştirileri dile getirerek, "Diyor ki; Biz Allah'tan emir alırız. Yakında peygamberliğini ilan ederse hiç şaşırmam. Bakın kafalar gitti. Bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeliyiz. 1.Turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ