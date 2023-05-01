Meral Akşener katıldığı canlı yayında, "Kandil ile anlaşma yapanın hapse gönderilmesi lazım. Kandil ile görüştüysem Türk polisi gerekeni yapmalı. PKK terör örgütü ile yapılacak şey mücadeledir." ifadelerini kullandı.

"En düşük oy oranımız yüzde 15 olarak gözüküyor. Hasarı atlattığımız gibi üstüne de koymaya başladık. 1. Turda kazanacağız." diyen Akşener, "İYİ Parti'nin seçmenleri Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi?" sorusuna, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun samimi bir biçimde insanları kamplaştırmadan kucaklayan bir tutumu var. Oy vermelerinde bu çok önemli bir etken olacak." dedi.

AK Partililere seslenen Akşener, "Biz diyoruz ki, güçlendirilmiş, 21. yüzyılın değer setlerine uygun demokrasiye, hukukun üstünlüğüne geçeceği diyoruz. Bu yapı öfkesini yenmek zorundadır. Sayın Erdoğan kazandı diyelim. 5 sene sonra bir daha seçilemeyecek, partisinde damatlar dışında kimse yok. Doğal olarak buradan seçilecek. AK Parti'yi çok sevenlerin yanında ben olsam Sayın Kılıçdaroğlu'na ve bize oy veririm. Artık biz bu dilden bıktık." ifadelerini kullandı.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD'de iki Türkün kurduğu şirketle burada çalışma yapacağız demesinde bir sakınca yok." diyen Akşener, "Bizim yurt dışında pekçok insanımız var. Baykar da dahil olmak üzere ister Türkiye'de ister dünyada herkes baş tacıdır. Siyasi yönetime düşen bu insanların önünü açmaktır. Ben kişisel olarak Atatürk Havalimanını tekrar uluslararası havalimanı haline getirmek doğrudur diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu uzay merkezi yapalım dedi. Tersine beyin göçü olarak bir anlayış var. Bu da saygıdeğer. Bu Baykar'a karşı olmak değil."şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ