Ay Yapım tarafından üstlenilen ve senaryosu Kübra Sülün tarafından kaleme alınan yeni dizi, Kanal D'de yayınlanacak. Ali Bilgin'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu yapımın adı "Ya Çok Seversen" olarak belirlendi. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı ve setten ilk kareler paylaşıldı.

Ya Çok Seversen dizisinin konusu

Aile evine bir daha dönmemek üzere küçük yaşta yatılı okula gönderilen ve yurt dışında bağımsız bir yaşam sürerek kimseye güvenmeyen Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımayan ve insanları kandırarak hayatını sürdüren Leyla'nın yollarının kesiştiği Ya Çok Seversen, hikayesiyle dikkat çekiyor.

Ya Çok Seversen Oyuncuları

Kanal D'nin yeni dizisi "Ya Çok Seversen", Ay Yapım tarafından üstleniliyor ve senaryosu Kübra Sülün tarafından yazılıyor. Kerem Bürsin, Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi başarılı isimler, dizinin kadrosunda yer alacak.