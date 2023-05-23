Blizzard Entertainment tarafından yapılan ve oyunseverlerin merakla beklediği Diablo 4, erken erişime açıldı. Oyun, 6 Haziran 2023 tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek ve Türkçe dil desteğiyle oyuncularla buluşacak.

Diablo 4, Türkçe Dil Desteğiyle Geliyor! Blizzard'ın resmi açıklamasına göre, yakın zamanda çıkacak olan Diablo 4, Türkçe dil desteğiyle oyuncuların karşısına çıkacak. Türkiye'deki ve tüm dünyadaki Türk oyunculara video bir mesajla duyurulan bu haberi, Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson aktardı. Fergusson, Türkçe dil desteğinin sağlanacağı Diablo 4'ün heyecanını paylaşarak oyuncuları Korunak'ta buluşmaya davet etti.

Çapraz Oynanabilirlik ve Çapraz İlerleme Özelliği Diablo 4, 6 Haziran'da çıkış yapacak ve PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 platformlarında oynanabilecek. Oyun aynı zamanda çapraz oynanabilirlik ve çapraz ilerleme özelliğine de sahip olacak.

Diablo 4'te Neler Yapabileceksiniz? Diablo 4'te oyuncular, 120'den fazla zindan ve yan görevi keşfedebilecek, diğer oyuncularla takım kurarak bölüm sonu canavarlarını yenmeye çalışabilecek, kaleleri özgürleştirebilecek ve sınıf seçimi ile karakterlerini geliştirme imkanı bulacaklar.

Erken Erişim Şansı Diablo 4, ön satışa açılarak 4 günlük erken erişime olanak sağlıyor. Ancak oyunun oynanabilirlik zamanının olası kesintiler ve zaman farkı nedeniyle değişebileceği hatırlatılıyor.

Oyunseverlerin heyecanla beklediği Diablo 4, Türkçe dil desteğiyle ve birçok özelliğiyle 6 Haziran'da resmi olarak piyasaya sürülecek.