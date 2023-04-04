Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasından yararlanmak için başvuranların sayısı 1 milyon 600 bini aştı. Başvuranların yüzde 90’ını SSK ve Bağ-Kur'lular oluştururken memurlar emekliliğe maaş farkından dolayı sıcak bakmadı. Mart ayı TÜFE rakamlarının açıklamasıyla 3 aylık enflasyon farklı belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı şimdiden yüzde 12.52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber emekli olmak isteyenler işlemlerine devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur’lular başvuruların yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe müracaat etmeyenlerin çoğunun kamu çalışanları olduğunu ifade ederek, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor" dedi. Memur ve memur emeklisi maaşlarını belirleyecek olan 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

İLK AYLIKLARIN YATACAĞI TARİH BELLİ OLDU

EYT'de emekli aylığı bağlama işlemleri hızlandı. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar bu aydan itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alacak. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisa'da yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren yatacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs'ta yapılacak.

MEMURLAR EYT EMEKLİLİĞİNE İLGİ GÖSTERMEDİ

Bu yıl için EYT'den yararlanıp emekli olacakların sayısı 2 milyon 250 bin olmasına karşın başvuru sayısının 1 milyon 600 binde olmasını değerlendiren Bakan Bilgin, "Hak edenlerin hepsi emekli olmak istemiyor. Memurlarla yapılan toplu sözleşmede enflasyon farkıyla birlikte bir de refah payı verdik. Refah payıyla alınan ücret memurun reel gelirini artırdı. Bu düzenleme bütün kamu çalışanlarını etkiledi. Kamu çalışanları içinde hizmetli kadrosunda en düşük maaş 12 bin lira civarında. Öğretmen, polis diğer kamu görevlilerinin aldığı maaşlar 20 bin liranın üzerinde. Niye emekli olsunlar? Emekli olup 8 bin lira, 9 bin lira almak istemiyorlar" dedi. Kamu çalışanlarının emeklilikten sonra işe devam edemediğini anımsatan Bakan Bilgin, "Devam edemiyor, ayrılmak durumunda. Emeklilik için müracaat etmeyenlerin çoğu kamu çalışanları. Bireysel iş yapanlar var, kendiişlerini yapanlar var. Onlar müracaat etmiyorlar. Dolayısıyla o konuya bireysel iş yapanların içerisinde çok sayıda meslek var" değerlendirmesini yaptı.

496 BİN MEMUR EMEKLİLİĞE HAK KAZANDI

EYT Yasasıyla emekliliğe hak kazanan yaklaşık 496 bin memur bulunuyor. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor. Ancak öğretmen, imam, polis, hemşire gibi kamu çalışanları emekli olup aylık almaya hak kazandıktan sonra kadrolara açıktan atanamıyor.

BRÜT GELİRE GÖRE GSS BORÇLARI SİLİNECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, genel sağlık sigortası başta olmak üzere kuruma borcu olan 14 milyon 600 bin vatandaşa yapılandırma fırsatını kaçırmamaları çağrısı yaptı. Gelir testi sonucu ev içinde kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin altındaysa GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanlar ise anaparayı 31 Ağustos'a kadar öderse gecikme zammından kurtulacak. GSS borcu bulunması SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalılara emekli aylığı bağlanmasına engel olmuyor. Ancak Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı bağlanacak sigortalıların GSS borcunu ödemesi gerekiyor. Kısmi ve part-time çalışanlar için primler tamamlanabilecek. SGK mevzuatına göre 2008'den sonra isteğe bağlı sigorta priminin sigortalılık süresine sayılması için 12 ay yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağı için emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında yatacak.

3 AYLIK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ORTAYA ÇIKTI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2.29, yıllık bazda ise yüzde 50.51 olarak kayıtlara geçti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12.52 oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar. En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi. Zamlı maaşların bu ay ödenmesi bekleniyor.