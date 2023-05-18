Türkiye’deki memurlar için müjdeli haber geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılda memurlara kira yardımı yapılacağını açıkladı. Bu yardımdan hangi memurların yararlanabileceği ise merak konusu. İşte detaylar:

Memurlara rahat bir nefes aldıracak olan bu kira yardımı destek ödemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 28 Mayıs seçimlerinin ardından yapılacak düzenlemeler arasında yer aldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memurların ek ödemelerinde olduğu gibi destek ücretleri de il ve ilçe bazında belirlenecek. Antalya'dan milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerdeki memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi.

Büyükşehirlerde yaşayanlara 28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra yapılacak düzenleme ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışan memurlar gibi ödeme yapılacak.

Memurlara büyükşehir tazminatı ödenecek

Kira yardımları memurun çalıştığı il ve ilçeye göre yapılacak

Öğretmenler ve polis memurları gibi meslek grupları için özel barınma olanakları sağlanacaktır

MEMURLARA KİRA YARDIMI

Sorunlara ve planlamaya değinen Çavuşoğlu'nun gündeminde fahiş kira zamları vardı.

Çavuşoğlu, kira düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, büyükşehirlerdeki memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı yapılacağını duyurdu.

Kira Yardımı Nedir?

Kira yardımı, devletin vatandaşlara sağladığı bir destek programıdır. Bu program kapsamında, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar, kira ödemelerine devlet desteği alabilirler. Devlet desteği sayesinde, vatandaşlar kira ödemelerinde rahatlama sağlayabilirler.

Hangi Memurlar Kira Yardımından Yararlanabilir?

Yeni yılda yapılacak kira yardımı, belirli kriterleri sağlayan memurlara yapılacaktır. Kriterler arasında, memurun gelir düzeyi, çalıştığı kurum ve hizmet süresi gibi faktörler yer alacaktır.

Özellikle şu memurlar kira yardımından yararlanabilecek:

Emniyet Genel Müdürlüğü personeli

Jandarma Genel Komutanlığı personeli

Milli Eğitim Bakanlığı personeli

Sağlık Bakanlığı personeli

Vergi Dairesi Başkanlığı personeli

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli

Kira Yardımı Nasıl Alınır?

Kira yardımı almak için, öncelikle belirli kriterleri sağlamak gerekiyor. Kriterleri sağlayan memurlar, kira yardımı başvurusu yaparak yardımı alabilirler. Başvuru işlemi, ilgili kurumlarda yapılacaktır.

Kira yardımı alabilmek için, belirli belgelerin de hazırlanması gerekiyor. Bu belgeler arasında, kişinin gelir belgesi, kira sözleşmesi ve adres beyanı yer alacaktır.