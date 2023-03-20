EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.

Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Önceki maaş: 9 bin 105 TL



Zamlı maaş: 11 bin 848 TL