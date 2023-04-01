Emekli bayram ikramiyeleri Ramazan ayına girilmesiyle sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşının 7500 TL olması sonrasında memura bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak edildi. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'nda ödenecek. MEMUR-SEN’den bayram ikramiyesi talebi geldi.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLİYOR MU?

Memurlara bayram ikramiyesi verilmiyor. Bayram ikramiyesi daha çok emeklilere veriliyor. Memur-Sen, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.

Konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Memura bayram ikramiyesi konusunda herhangi bir gelişme olması durumunda detayları haberimizden bulabilirsiniz.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bayram ikramiyesi tarihleri henüz açıklanmadı. Fakat d ve yetim aylığı alan vatandaşlara da bu sene bayram ikramiyesi ödenecek. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan’da başlayacak. Nisan ayında emekli aylığı almakta olanlara da ikramiye ödenecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ