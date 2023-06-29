"Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaş zammıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti.

Erdoğan: Memur Maaşlarıyla İlgili Düzenlemeyi Bayram Sonrası Hızlıca Meclisimizin Takdirine Sunacağız

AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaş zammıyla ilgili olarak bayram sonrasını işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: En Düşük Memur Maaşı 22 Bin TL Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak." ifadelerini kullandı.

2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak.

6 Aylık Enflasyonun Yüzde 8'i Geçmesi Halinde...

2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.