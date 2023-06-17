Memur maaşı 25 bin lira olacak! Bu, Türkiye’deki tüm memurlar için çok önemli bir gelişmedir. 2023 yılında, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışanların maaşlarına zam yapılmıştır. Ancak, kamu sektöründe çalışan memurlar için daha yüksek bir zam oranı belirlenmiştir. Bu zam oranı, Temmuz ayından itibaren geçerli olacaktır.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, en düşük memur maaşının Temmuz ayında 22.000 liraya, toplu sözleşme zamlarıyla birlikte 25.300 liraya yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Tonbul, memurlara yapılacak her 100 liralık artışın 65 ila 90 lirasının aylık bağlama oranına göre memur emeklilerine yansıtılacağını belirtti. Tonbul, halen 10 bin 463 lira olan en düşük dereceli bekar bir memurun maaşının Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini söyledi. Böylece iyileştirme zammı yüzde 108 olacak. Tonbul, Temmuz-Aralık dönemi için 22 bin liraya yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 9 enflasyon farkı ekleneceğini, böylece en düşük memur maaşının 1 Temmuz'da 25 bin 300 liraya yükseleceğini belirtti. Tüm bu artışlarla birlikte Temmuz ayında memur maaşı yüzde 141,8 oranında artmış olacak.

22 bin lira zaten cepte

Hacı Bayram Tonbul, en düşük maaşın 22 bin lira olması için ya taban aylığına zam ya da yeni bir ilave ödeme olacağını söyledi. 22 bin liraya toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının dahil edilemeyeceğini belirten Tonbul, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temmuzda en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını söyledi. Toplu sözleşmeden gelen haklarımızın bu tutarın üzerine eklenmesi gerekiyor” dedi.

Temmuz Zammı Nedir?

Temmuz zammı, her yılın Temmuz ayında gerçekleştirilen bir maaş artışıdır. Bu zam, ülkedeki enflasyon oranına göre belirlenir. Bu yıl, memur maaşlarındaki artış oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran, memur maaşlarının yanı sıra emekli maaşlarına da yansıyacaktır.

Memur Maaşları Ne Kadar Olacak?

2023 yılı Temmuz ayından itibaren, en düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Yapılacak ek zamla birlikte memur maaşı ise 25 bin lira olacak. Bu, Türkiye’deki tüm memurlar için önemli bir gelişmedir. Bu zam, memurların yaşam standartlarını yükseltecektir.

Memur Maaşlarındaki Artışın Önemi

Memur maaşlarındaki artış, memurların yaşam standartlarını yükseltecektir. Ayrıca, memur maaşlarındaki artış, ülke ekonomisine de olumlu etkiler yapacaktır. Daha yüksek maaşlar, tüketicilerin harcamalarını artıracağı için ekonomik büyümeyi destekleyecektir.

Memur maaşlarındaki artış, memurlar için önemli bir gelişmedir. Bu artış, memurların yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik büyümeyi destekleyecektir. Bu zam, Temmuz ayından itibaren geçerli olacaktır ve tüm memurların maaşlarına yansıyacaktır.