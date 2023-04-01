Memleket Partisi’nin kurucu ve Parti Meclisi (PM) üyesi Eşber Atila, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermenin bir ödev haline geldiğini belirterek, partisinden istifa etti. Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor. Ancak İnce, oyları böldüğü kaygısının yersiz olduğunu savunarak, çekilmeyeceğini vurguladı. Bunun üzerine Memlekete Partisi’nden istifa haberi geldi. Parti kurucularından Atila, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün artık birçok farklı siyasi görüşün kabul ettiği, hatta birbirlerine zıt diyebileceğimiz partilerin dahi uzlaştığı, bizlerin genel başkanlığını yapmış cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek; tek adam dönemini bitirmek, saray rejimini sonlandırmak isteyen herkesin ödevi haline gelmiştir.

İSTİFA EDİYORUM: Bu yüzden kurucusu ve Parti Meclisi Üyesi olduğum Memleket Partisi'nden istifa ediyorum. Umuyorum ki tüm Atatürkçülerle, memleket sevdalılarıyla, özgürlük ve insan hakları savunucularıyla, laik demokratik Cumhuriyetten yana olanlarla, tam bağımsız Türkiye diye haykıranlarla 14 Mayıs sabahı önce sandıkta, sonra iktidarı devralırken yine birlikte oluruz.” Memleket Partisi kurucuları arasından iki kişinin daha istifa etmesi bekleniyor.

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal da mı istifa etti?

Bir Twitter hesabı tarafından yapılan paylaşımda Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal’ın istifa iddia edildi. Ancak iddiları yalanlayan İpek Özkal, haberin doğru olmadığını ifade etti. Memleket Partisi’nin resmi internet sitesinde İpek Özkal’ın Parti Meclis üyelerinin içinde yer aldığı da görülüyor.