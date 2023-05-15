Sayan'ın bu ifadeleri, seçimlerin sonucunun Memleket Partisi'nin beklentilerinin altında kalması ve partinin uyarılarının ve önerilerinin genel seçmen tabanı tarafından yeterince dikkate alınmadığını belirtiyor gibi görünüyor. Sayan'ın mesajı, seçim sonuçlarının, parti tarafından önceden belirlenen politikalar ve stratejilerin doğruluğunu teyit ettiğini de ima ediyor.

Sayan, Memleket Partisi'nin politikalarını ve gelecekteki hedeflerini vurgulamaya devam ederken, seçim sonuçlarının partinin önerilerine daha geniş bir seçmen tabanının ilgisini çekmek için bir fırsat olabileceğini belirtiyor.