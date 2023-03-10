Genç yaşta meme kanseri tanısı alan hasta sayısının giderek arttığını belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Meryem Kürek Eken, “Meme kanseri hastalarının tüp bebek tedavisi ile embriyo dondurularak veya bekar hastalarda yumurta dondurma işlemi ile anne olma şansları çok yüksektir.” dedi.

Genç yaşta görülen meme kanserlerinde 40 yaş altı rutin tarama programı yapılmıyor ve genç olan hastalarda göğüste ele gelen kitle varlığında kanserden önce selim yapılar ön planda düşünüldüğünden çoğunlukla ileri evrede tanı konulabilmektedir. Genç hastalarda meme kanserinin yapısı itibari ile agresif seyirli olduğunu ifade eden Eken, “Genç hastalarda uygulanan tedavi rejimleri yumurtalık rezervlerine zarar vermekte ve meme kanseri tedavisi sonrasında çocuk sahibi olma oranını azaltmaktadır. ” dedi.

Doç.Dr.Meryem Kürek Eken, ''Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Bu hastaların yüzde 1’inin 30 yaş altı; yüzde 6.6’sının ise 40 yaş altında tanı konuluyor. Kanserlerin giderek genç yaşlarda görülmesi ve meme kanserinin kadınlarda görülen en sık kanser olması sebebi ile bu genç popülasyonda doğurganlığın korunması çok önemlidir. Yapılan son çalışmalarda yüzde 50 meme kanseri olgusu ileride çocuk sahibi olmayı istemektedir. Bu nedenle; meme kanseri tanısı alan genç hastalar zaman kaybetmeden bir üreme sağlığı ve infertilite merkezine yönlendirilmelidir. Bu hastalar tanı aldıktan hemen sonra zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi ile yumurtalıkları uyarılarak maksimum sayıda yumurta eldesi ve bunun sonucunda embriyo eldesi sağlanarak embriyolar yada hasta evli değil ise yumurtalar dondurularak saklanmalıdır.Kanser tedavisi sonrası gebeliğin 2 yıl ertelenmesi önerilmektedir.'' dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi