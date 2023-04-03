MELTEM DEMİR KİMDİR?

Meltem Demir, 4 Nisan 1976 tarihinde İstanbul’da doğdu. Kendi adının yanı sıra çocuklarının isimlerinin baş harflerini bir araya getirerek EZEM markasını kurdu. Daha sonra kendisi gibi iş insanı olan Mehmet Demir ile dünya evine girdi. Mehmet Demir, Simbo Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Meltem Demir, daha çok sosyal olaylarla gündeme gelirken, onun yaşamını önemli yapan olaylardan biri Trump’ın başkanlığı aldığı törene katılması oldu.

Üç çocuğu olan Meltem Demir, daha önce Beyaz TV’de yayınlanan ‘Meltem Demir ile Kadın Olmak’ programının sunuculuğunu yaptı. Şimdilerde ise Star TV’de hafta sonları yayınlanan ‘Meltem Demir ile Hanımeli’ programını sunuyor. Sosyal medya hesaplarında da binlerce takipçisi olan Meltem Demir’in sosyal medya hesaplarının isimleri şunlardır:

Twitter: @elifmeltemdemir

Instagram: elifmeltemdemir

Youtube: Meltem Demir