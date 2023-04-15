Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 14 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 50 bin TL ödülü kim aldı
Zorlu center magazin haberine göre; Ekranların başarılı isimlerinden Melisa Sözen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Erkek arkadaşı Harun Tekin ile birlikte alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceledi. Ardından meydan katında bulunan Cantinery'de baş başa yemek yiyen çift keyifli ve neşeli halleriyle dikkat çekti. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Melisa Sözen, tek olarak poz verdikten sonra tekrar mekana döndü.