24 Eylül 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyuncu Efecan Şenolsun’un kardeşidir.
İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.
Profesyonel kariyerine Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu’nda başladı. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ adlı dizide rol alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
Melisa Şenolsun 1.70 metre boyunda, 59 kilo ve terazi burcudur.
Galatasaray taraftarıdır.
MELİSA ŞENOLSUN DİZİLERİ
2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Hande)
2015-2016 – Kiralık Aşk (Sude İplikçi)
2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Ceren)
2018 – Nefes Nefese (Rüya Kıran)
2019 – Atiye (Cansu Özgürsoy / Elif Kurtiz)
2020 – Menajerimi Ara (Konuk Oyuncu)
2021-2022 – Masumlar Apartmanı (Rüya)
MELİSA ŞENOLSUN FİLMLERİ
2017 – Babam (Feride)
2019 – Güzelliğin Portresi (Hilal)
2021 – Kimy