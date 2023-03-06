Cübbeli Ahmet Hoca “Her Kim Devletin Verdiği Yetkiyi Kötüye Kullanırsa Berâet Gecesi Dahî Affolmaz”

İmamoğlu ve Yavaş’a cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi

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Melisa Şenolsun 1.70 metre boyunda, 59 kilo ve terazi burcudur.

İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.