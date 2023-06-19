Melisa Döngel, fenomen dizi "Arka Sokaklar" ile başlayan oyunculuk kariyerinin ardından romantik komediler "Sen Çal Kapımı" ve "Aşk Mantık İntikam" gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak dönem dizisi "Barbaros Hayreddin Sultan’ın Fermanı"nda izleyicilerin karşısına çıkan Döngel, Talu Talks adlı YouTube kanalında keyifli bir söyleşiye konuk oldu

MELİSA DÖNGEL'İN ESTETİKSİZ HALİ

23 yaşındaki güzel oyuncu, "Hakkımda en çok merak edilen soruların cevaplarını vereceğim" diyerek başladığı YouTube programında, "Melisa Döngel estetiksiz hali?" yazılı notu kameralara göstererek ilginç bir açıklama yaptı.

Melisa Döngel, YouTube programında, "Tamam, estetik işlemlerimi açıklayayım o zaman. Ancak buna 'estetik' demek pek doğru olmaz. Çünkü sadece dolgu ve botoks yaptırdım. Çeneme dolgu, yanaklarıma dolgu, dudaklarıma da dolgu yaptırdım. Biraz da botoks uygulaması yaptırdım. Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Tabii ki, yaptırdığım işlemleri paylaşacağım. Herkes kendiyle barışık olmalı, bence" şeklinde ilginç bir açıklama yaptı.

'Egoist bir cevap olacak belki ama sevmediğim bir yerim yok'

Belki egoist bir yanıt olacak, ancak kendimle barışık bir insanım ve herhangi bir yerimi sevmediğim söylenemez. Kendimi sevmek konusunda oldukça sağlam bir noktadayım. Söylenenlere göre, sevmediğim bir çenem ve elmacık kemiğim varmış. Bu nedenle onları da doldurmuşum.