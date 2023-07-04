Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel'de estetik var mı? Melisa döngel kaç yaşında? Melisa Döngel'in sevgilisi kim? Son dönemde popüler olan Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterini başarıyla canlandıran genç oyuncu Melisa Döngel, daha önce yaptığı açıklamada çocukken babasının cinsel tacizine maruz kaldığını ve annesinin bu durumu görmezden geldiğini belirtmişti. Peki ama Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel'de estetik var mı? Melisa döngel kaç yaşında ve sevgilisi ile ayrıldı mı? İşte detay

Melisa Döngel kimdir?

Melisa Döngel, 1999 yılında doğmuş 23 yaşında genç ve yetenekli bir oyuncudur. İlk kez 2014 yılında 'Elif' adlı diziyle televizyon dünyasına adım atan Döngel, bu diziyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Lise eğitimini iç mimarlık alanında tamamlayan ünlü oyuncu, oyunculuk konusundaki yeteneğini geliştirmek için Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde ve Hilal Saral'dan eğitim almıştır. Melisa Döngel, hem genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performanslarıyla hem de doğal oyunculuk yeteneğiyle dikkat çeken bir isim.

Melisa Döngel'de estetik var mı?

Melisa Döngel, estetik müdahalelerle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve "Çene dolgum, yanak dolgum, dudak dolgum ve botoks yaptırdım. Ben kendim olmaktan çıkmışım aslında" şeklinde konuşmuştu.

Melisa Döngel'in sevgilisi kim?

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın arasında yaşanan aşk iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Ünlü oyuncu Melisa Döngel, bir süre önce rapçi Sefo ile ilişkisini sonlandırmıştı. Sonrasında ise Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı konuşulmaya başlandı. İddialara göre, bayram tatili süresince bir araya gelen çift, güzel zaman geçirdi ve birbirlerine yakınlaştı. Sefo ise eski kız arkadaşının yeni ilişkisine sosyal medya hesabı üzerinden kusma emojili paylaşım yaptı.