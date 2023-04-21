Derimod’un, son dönemlerde başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından övgü ile söz ettiren Melis Sezen ile hazırladığı yeni reklam filmi yayında!

Derimod için ilk kez Sonbahar-Kış sezonunda kamera karşısına geçen ve markanın İlkbahar-Yaz 2023 sezonunun da yüzü olan Melis Sezen, kampanya filmleri ve fotoğraflara enerjisi, güzelliği ve büyüleyici danslarıyla damga vurdu!

Yönetmen koltuğunda Senio Zapruder ‘un yer aldığı ve sezon boyunca toplam 3 ayrı reklam filminden oluşacak Derimod kampanya filmlerinin yayınlanan bu ilk filminde, Derimod’larıyla dans eden Melis Sezen büyüleyici ışıltısı ve hiç bitmeyen enerjisiyle izleyenleri sezonun ritmini tutmaya davet ediyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ