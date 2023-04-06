2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’doğdu. Oyunculuk kariyerine küçük yaşta tiyatro ve drama ile başlayan genç oyuncu aynı zamanda Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde eğitim gördü.

Melis Sezen dizi kariyerine 2016 yılında canlandırdığı Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile başlamış, 2018 yılında ise Şampiyon Bold Pilot ’daki Esra karakteri ile film kariyerine adım atmıştır.

Filmografisi

Televizyon

2016 Arkadaşlar İyidir

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır

2017-2018 Siyah İnci

2019 Sevgili Geçmiş

2019 Leke

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm

2020-2022 Sadakatsiz

2022 Maske Kimsin Sen?

2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

2023- Gülcemal

İnternet

2019 İçten Sesler Korosu

2021 Fatma Hayat Kadını

Sinema

2018 Tilki Yuvası

2018 Bizim İçin Şampiyon

2019 Dünya Hali

Mucize 2: Aşk

2020 Kovala

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2021 Turkcell

Ödüller

2021 47. Altın Kelebek Ödülleri / Yıldızı Parlayanlar

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