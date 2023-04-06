2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul’doğdu. Oyunculuk kariyerine küçük yaşta tiyatro ve drama ile başlayan genç oyuncu aynı zamanda Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde eğitim gördü.
Melis Sezen dizi kariyerine 2016 yılında canlandırdığı Asya karakteri ile Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile başlamış, 2018 yılında ise Şampiyon Bold Pilot ’daki Esra karakteri ile film kariyerine adım atmıştır.
Filmografisi
Televizyon
2016 Arkadaşlar İyidir
2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır
2017-2018 Siyah İnci
2019 Sevgili Geçmiş
2019 Leke
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm
2020-2022 Sadakatsiz
2022 Maske Kimsin Sen?
2022 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2023- Gülcemal
İnternet
2019 İçten Sesler Korosu
2021 Fatma Hayat Kadını
Sinema
2018 Tilki Yuvası
2018 Bizim İçin Şampiyon
2019 Dünya Hali
Mucize 2: Aşk
2020 Kovala
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2021 Turkcell
Ödüller
2021 47. Altın Kelebek Ödülleri / Yıldızı Parlayanlar
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