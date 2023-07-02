Melis Sezen, son dönemde Gülcemal dizisinde canlandırdığı Deva karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Sezen, sevgilisi olan iş adamı Atilla Bingöl ile birlikte çıktığı tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Leoparlı Bikinisi Çok Beğenildi

Sezen, leopar desenli bir bikini tercih ettiği paylaşımıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede 100 bin beğeni aldı. Ünlü ismin fotoğrafını beğenenler arasında Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi tanınmış isimler de bulunuyor.