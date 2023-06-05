Melis Sezen, başarılı bir şekilde yönetilen "Gülcemal" dizisinin başrol oyuncusu olarak hayranlarının ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda etkileyici dans yetenekleriyle de adından söz ettiren Melis, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Son paylaşımında ise "Islak saçla dans etmek için sezon açıldı!" notunu düşerek evinde adeta coşkulu bir dans performansını takipçileriyle paylaştı.

"Islak Saçla Dans Etme Zamanı Gelmiştir"

Melis Sezen, son paylaşımında evinde ıslak saçlarıyla dans ederken çekilen bir videoyu hayranlarıyla paylaştı. Instagram hesabında 1,9 milyon takipçisi bulunan genç oyuncu, dans performansının üzerine "Islak saçla dans etme sezonu açıldı, hadi!" notunu düştü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi