Sony Music TR On Air, dördüncü programında Kendini Kandır şarkısıyla fırtınalar estiren Melis Fis'i konuk etti. Hikmet Demirkol'un sunduğu podcast'te konuşan Fis TikTok’ta kendisini üne kavuşturan “ünlülerle iş görüşmesi” formatına açıklık getirdi: “Aslında bu içerik yurt dışında var olan bir içerik. İlk kez itiraf ediyorum. Direkt çalmadım gerçekten. Yabancı ünlülere yapmıştı birisi, ben bunu Ezhel ile yapsam nasıl olurdu diye merak ettim. Kendi merakımı gidermek için yapmıştım ve çok sevildi. Çok fazla ünlü isimle de tanıştım. Bir yıla yakın yapmıştım ama dozunda bırakmak gerektiğini düşündüm.”

MÜZİKTEN BAŞKA BİR HAYALİM YOK

Çocukluğundan bu yana müzikle yaşadığını ifade eden Fis “Bu iş doğduğumdan bu yana yaptığım iş olduğu için başka bir şey hayal edemiyorum. Bunu yapmak zorundayım. O küçük Melis’i karşıma koyduğumda başarıyoruz demek isterdim. Hayalimi yapıyorum. Tüm duygularımı müziğime yansıtıyorum bunu da müziğime yansıtıyorum. Müzik benim kendimi ifade etme şeklim doğru yerde olduğumu düşünüyorum” dedi.

TELAŞLAR TUTKUYU ÖLDÜRÜYOR

Melis Fis, gittikçe hızlanan müzik sektörüne ayak uydurma konusunda zorlanmadığını dile getirerek “Ben de her Cuma yeni şarkıları dinliyorum ve bir önceki Cuma çıkan şarkıları daha az dinlemeye başlıyorum. Ben de kendi şarkılarımdan sıkılıyorum bu yüzden kısa aralıklarla şarkı yayınlamaya çalışıyorum. Sürekli yazıyorum, ilham aldığım yeni şeyler oluyor. Üç hafta önce yazdığım şarkıdan bazen sıkılıyorum. Ya daha az dinlenirse gibi telaşlar tutkuyu öldüren şeyler çok o tarafları düşünmemeye çalışıyorum” diye konuştu.

YURTDIŞI KAPISI ARALANDI GİBİ HİSSETTİM

Spotify Equal kapağında da yer alarak Times Meydanı’nda gördüğümüz Melis Fis, “İnanamıyorum hala böyle bir şey olduğuna. Hayatımda aldığım en güzel haberlerden biri olabilir. Yurtdışı çok uzakta bir hayal gibiydi. Böyle bir şey olunca umut doldu içime. Kapı aralandı gibi hissettim. Hala inanamıyorum şok içindeyim! İnsanlara ilham olabilmek istiyorum istediğin kadar yeni başlamış ol, ben sana şans veriyorum. Bu fırsatı bana verdikleri için çok mutluyum daha da büyür umarım” diyerek duygularını ifade etti.

İNGİLİZCE ŞARKI YAPMAK İSTERİM

Melis Fis, bir anda gelen bir şöhret yerine emin adımlarla ilerleyerek uzun yıllar müzik sektöründe varlığını sürdürmek istediğini belirterek “Yurtdışı hayallerime geri döndüm. Beş yıl sonra kesinlikle yurt dışında bir şeyler yapabiliyor olmalıyım. Global bir sanatçı olmak iddialı olabilir ama Avrupa’da turne yapmak, İngilizce şarkı yapmak, Türkiye’de iki albüm çıkarmış olmak isterim. Ama en temel hayalim insanlara ilham olmak. 5-10 yıl sonra da burada olmak bir anda parlamak yerine daha çok istediğim bir durum” diye fikirlerini paylaştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi