“Bi’ Gitar Bi’ Vokal - Part II”de Türkçe pop müziğinin yetenekli ismi Melis Fis’in sesinden 4 akustik şarkı yer alıyor. Ep’de sözü ve müziği Fis’e ait olan “Trajikomedi” ve “Uyku Yok”un haricinde Söz ve müziği Melis Fis, Çağan Keskin ve Dorukhan Doruk imzalı olan “Biz Neyiz?” ile Onurr’un sevilen parçası “Deniz Tuzu”nun da akustik versiyonları yer alıyor. Akustik Ep’de yar alan 4 şarkıda gitarda Gökhan Ulusoy yer alırken düzenlemeler yine Sezer Dinç imzalı. Albümün çıkış parçası olarak ise Deniz Tuzu seçildi.

“Bi’ Gitar Bi’ Vokal- Part II”e yer alan şarkılar içinse Meji İstanbul’da özel performans klipleri çekildi. Cem Kılıç yönetmenliğinde çekilen kliplerde sanat yönetimi ve styling ise Bedirhan Taşçı imzalı. Dinleyiciyle bu hafta ilk olarak Deniz Tuzu performans videosu paylaşılacak. Her hafta yeni bir performans klibi ise Melis Fis sevenlerle buluşacak.

Melis Fis’in akustik ep’si “Bi’ Gitar Bi’ Vokal- Part II” 17 Mart’ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

YENİGÜN HABER MERKEZİ