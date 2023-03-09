Peş peşe çıkardığı şarkıları ‘Bir Ömür Daha’, ‘Uyku Yok’, ‘Biz Neyiz?’ ve ‘Trajikomedi’ ile büyük başarı yaklaşan ve Spotify Equal Türkiye listesinin kapak ismi olan Melis Fis, Equal çalışması New York Times Meydanı’ndaki dijital ekranda yer aldı.

Pop müziğin güçlü kadın sanatçılarından Melis Fis, ‘Trajikomedi’ şarkısıyla Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek adına hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında Şubat ve Mart ayı boyunca Spotify Equal Türkiye listesinin kapak ismi oldu. Şubat ayında EQUAL global çalma listesine Türkiye'den konuk edilen kadın sanatçı olan Melis Fis, bu çalışma kapsamında New York Times Meydan’ındaki dev dijital ekranda gün boyu yer aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok dinlenen kadın şarkıcıların buluştuğu çalışmada yer alan Melis Fis duygularını “EQUAL elçisi olduğum için çok heyecanlıyım. 21 yaşında genç bir kadın sanatçı olarak EQUAL elçisi olmak bence bana olduğu kadar tüm genç kadın sanatçılara da ilham olacaktır. New York Times Meydanı’nda kendimi gördüğümde, o fotoğrafı eline tarak alıp mikrofonmuş gibi davranan, odasında sanki dünya turnesindeymiş gibi şarkılar söyleyen minik Melis’e göstermek istedim. Yeter ki hayal kuralım ve bunun için çabalayalım. İşte o zaman tüm sınırlar ortadan kalkıyor” şeklinde ifade etti.

Sanatçının son şarkısı ‘Trajikomedi’ise Spotify Equal Global ve Spotify Equal Türkiye listelerinde yer aldı. Melis Fis’in Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkılarına 17 Mart’ta çıkacak olan akustik EP’si “Bi’ Gitar Bi’ Vokal-Part II” ile devam edecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi